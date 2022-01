Invaller Coutinho bezorgt nieuwe werkgever Aston Villa meteen punt tegen Man.United

Voor de tweede keer in een week tijd keken Aston Villa en Manchester United mekaar in de ogen. Maandag won United nog van Villa in de FA Cup, de bezoekers hoopten dat ook in de competitie te doen om de Champions League-plaatsen binnen bereik te houden.

United moest het wel zonder Ronaldo doen, die met een heupblessure was afgehaakt. Bij afwezigheid van de Portugese superster, nam die andere Portugese sterkhouder zijn verantwoordelijkheid.

Bruno Fernandes zette na amper 6 minuten zijn team al op voorsprong, na een blunder van Villa-doelman Martinez. Villa weerde zich kranig, maar zestig wedstrijdminuten later dikte Fernandes de score zelf nog wat aan met een heerlijke pegel: United leek de zege binnen te hebben.



Villa-coach Steven Gerrard pookte het vuur in zijn groep nog wat op. Bovendien had hij met kersverse aanwinst Philippe Countinho nog een geheim wapen achter de hand. Vlak nadat Coutinho het veld betrad scoorde Villa de aansluitingstreffer via Ramsey.

En toen achtte Coutinho zijn moment gekomen. De Braziliaan werd goed bediend door Ramsey en kon van dichtbij De Gea vloeren. Een droomdebuut voor Coutinho, die Villa meteen een punt schenkt. United doet dan weer slechte zaak met het oog op Europees voetbal.