Ronaldo helpt Manchester United met goal en assist aan mooi eindejaar

Na de flauwe prestatie tegen Newcastle (1-1) kon Manchester United zich geen nieuwe misstap veroorloven tegen staartploeg Burnley.

Ronaldo zette McTominay met een pasje op weg naar de openingsgoal. Een halfuur later pikte de Portugees zelf zijn doelpunt mee. Nadat McTominay het doelhout had getroffen, trapte Ronaldo binnen in de rebound.



Tussendoor zag Jadon Sancho zijn schot naar de verste hoek dankzij een Burnley-speler afwijken in doel. Burnley scoorde voor de rust zelf ook nog in het vijandelijke doel.





United zet dankzij de 3-1-zege weer een voet binnen in de top 5. Op 3 januari wacht een thuismatch tegen Wolverhampton.