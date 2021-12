Buffelstoot van Romelu Lukaku volstaat niet na laat doelpunt van Brighton

Chelsea kon zich na het recente puntenverlies tegen onder meer West Ham, Everton en Wolverhampton geen nieuwe misstap veroorloven tegen Brighton, dat Leandro Trossard miste met een hamstringblessure.



Met Romelu Lukaku eiste wel een andere Rode Duivel de spotlights op. Iets voor het halfuur buffelde de aanvaller de 1-0 binnen. Lukaku leek bij de goal wel Brighton-speler Maupey te vellen, maar de scheidsrechter en de VAR zagen er geen graten in.



Brighton voetbalde ook zonder Trossard best aardig en verdiende ook een doelpunt, Chelsea-doelman Mendy lag steevast dwars. In de extra tijd kregen de bezoekers toch nog loon naar werken. Cucurella schilderde een voorzet op het hoofd van Welbeck, die dit keer wel een gaatje naast Mendy vond.



Na de nederlaag van Liverpool en het gelijkspel van Chelsea is koploper Manchester City sowieso de lachende 3e op deze speeldag.