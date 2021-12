Manchester United komt goed weg met puntje in Newcastle: "Gebrek aan agressie"

Coach Ralf Rangnick kon een eerste nederlaag bij Manchester United afwenden, maar hij was allerminst tevreden met wat hij van zijn ploeg gezien had op het veld van de nummer 19 in Engeland.

"Ik ben echt niet opgezet met deze prestatie", zei de Duitser bij Sky Sports. "We hadden geen controle. Het draait om energie en fysieke aanwezigheid. Daar presteerden we ondermaats in."

"Het ging niet over onze veldbezetting, wel over een gebrek aan agressiviteit. Je moet klaar zijn om de duels te winnen. We moeten geen excuses zoeken: we moeten verbeteren en meer fysiek spelen."