Manchester City breidt zijn zegereeks uit tot 8 stuks in Newcastle

Newcastle kon ploeg-in-vorm Manchester City weinig in de weg leggen. Dat werd pijnlijk duidelijk in de 5e minuut: doelman Dubravka en verdediger Clarke keken naar elkaar en zo kon Ruben Dias de voorzet van Cancelo eenvoudig in doel koppen.

Cancelo was de man van de beginfase, want nog voor het halfuur verdubbelde hij de voorsprong van City. Na een solo-actie knalde hij heerlijk raak: 0-2. In de tweede helft duwde City maar af en toe het gaspedaal in.

Het resulteerde in nog 2 goals: Mahrez en Sterling legden de eindstand vast op 0-4. Dankzij de zege zit Manchester City al aan 8 overwinningen op een rij in de Premier League. Guardiola en zijn spelers kunnen Kerstmis vieren als leider.