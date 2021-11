BEKIJK: Liverpool houdt schietoefening tegen Arsenal, Arteta is ziedend

Met 6 overwinningen in de laatste 8 wedstrijden, was Arsenal dé ploeg in vorm in de Premier League. De spelers van Mikel Arteta reisden met veel vertrouwen af naar Anfield.

In de eerste helft hadden de bezoekers veel moeite met het tempo van Liverpool, maar hielden ze erg lang stand. Sadio Mané kopte op aangeven van Alexander-Arnold de verdiende voorsprong op het scorebord. Arteta ontplofte intussen aan de zijlijn, de vierde ref was het slachtoffer van de Spaanse woede-uitbarsting.

De mannen van Klopp roken bloed en duwden door na de pauze. Jota en Salah zorgden voor een comfortabele voorsprong. Invaller Minamino strooide nog was zout op de wonde bij Arsenal.

Liverpool knoopt opnieuw aan met de overwinning en springt over Manchester City naar de 2e plek in de stand. City - zonder De Bruyne, die corona opliep - ontvangt morgen Everton.