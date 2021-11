VIDEO: Autoritair Chelsea verstevigt koppositie bij Castagne en co

Er stond maar 1 Belg aan de aftrap met Timothy Castagne bij de thuisploeg. Die wist Youri Tielemans nog niet fit, bij de bezoekers ontbrak Romelu Lukaku nog steeds.



De voorbije jaren was een duel tussen Chelsea en Leicester een topaffiche, maar Leicester lijkt dit seizoen verre van de vervelende luis in de pels van de gevestigde Engelse waarden in de strijd om de Champions League-tickets.



Sinds de naam van Brendan Rodgers viel als mogelijke vervanger van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United, lijkt de klad erin te zitten: Leicester kon maar 1 punt uit zijn laatste 4 competitiematchen puren.

Chelsea heerste als een waardige titelpretendent: het scoorde op zijn sterke momenten en gunde de tegenstander bijna niets. Leicester trapte voor de rust niet één keer op doel.



Rüdiger opende snel de score met een kopstoot uit een corner van Chilwell, waarna Kanté fraai verdubbelde. De Fransman mocht 30 meter oprukken zonder hinder, waarna hij van ver mocht binnentrappen.



Leicester probeerde nog wel iets na de rust, maar het was Pulisic die de score nog wat opdreef.