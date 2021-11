City freewheelt tegen onmachtig United naar zege in Manchester derby

Fase per fase

15:25 einde, 15 uur 25. Manchester kleurt blauw. Manchester City heeft verdiend de drie punten gepakt tegen stadsrivaal United. Het verschil werd voor de rust al gemaakt, United kon 90 minuten lang amper een vuist maken. De Bruyne en co springen naar plek twee in de stand, United blijft onder de CL-plaatsen hangen. . Manchester kleurt blauw Manchester City heeft verdiend de drie punten gepakt tegen stadsrivaal United. Het verschil werd voor de rust al gemaakt, United kon 90 minuten lang amper een vuist maken. De Bruyne en co springen naar plek twee in de stand, United blijft onder de CL-plaatsen hangen.

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. De vier extra minuten zitten er bijna op. City gaat de derby verdiend winnen, maar United legde de stadsrivaal ook bitter weinig in de weg. . De vier extra minuten zitten er bijna op. City gaat de derby verdiend winnen, maar United legde de stadsrivaal ook bitter weinig in de weg.

90+1' tweede helft, minuut 91. Ronaldo gaat nog op de bon. Hij haalt de doorgebroken De Bruyne neer met een late tik. De Rode Duivel heeft pijn, maar kan zonder averij verder. . Ronaldo gaat nog op de bon. Hij haalt de doorgebroken De Bruyne neer met een late tik. De Rode Duivel heeft pijn, maar kan zonder averij verder.

90' Gele kaart voor Cristiano Ronaldo van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 90 Cristiano Ronaldo Manchester United

89' tweede helft, minuut 89. De derde treffer voor City wil er voorlopig niet komen. Cancelo rukt nog eens goed op op zijn linkerflank maar schuifelt de bal voorbij alles en iedereen. . De derde treffer voor City wil er voorlopig niet komen. Cancelo rukt nog eens goed op op zijn linkerflank maar schuifelt de bal voorbij alles en iedereen.

87' tweede helft, minuut 87. Daar was die derde treffer al bijna. Stones kan na een hoekschop in de draai de trekker overhalen, maar hij trapt een metertje naast de kooi van De Gea. . Daar was die derde treffer al bijna. Stones kan na een hoekschop in de draai de trekker overhalen, maar hij trapt een metertje naast de kooi van De Gea.

86' tweede helft, minuut 86. Van een slotoffensief van de thuisploeg lijkt niets in huis te komen. Het is City dat in het slot van deze wedstrijd nog op zoek gaat naar een derde treffer. . Van een slotoffensief van de thuisploeg lijkt niets in huis te komen. Het is City dat in het slot van deze wedstrijd nog op zoek gaat naar een derde treffer.

82' tweede helft, minuut 82. Foden mist. Het is al een tijdje geleden, maar plots krijgt City nog een dot van een kans. De Bruyne stuurt Foden de diepte in, maar het Engelse toptalent kan De Gea niet verschalken. Voorlopig blijft De Bruyne ook na vandaag assistloos in de Premier League. . Foden mist Het is al een tijdje geleden, maar plots krijgt City nog een dot van een kans. De Bruyne stuurt Foden de diepte in, maar het Engelse toptalent kan De Gea niet verschalken. Voorlopig blijft De Bruyne ook na vandaag assistloos in de Premier League.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Manchester United, Donny van de Beek erin, Fred eruit wissel Fred Donny van de Beek

80' tweede helft, minuut 80. Daar is Donny. Onder luid gejoel van de United-aanhang mag Donny van de Beek nog tien minuten meespelen. De Nederlander komt centraal op het middenveld Fred vervangen. . Daar is Donny Onder luid gejoel van de United-aanhang mag Donny van de Beek nog tien minuten meespelen. De Nederlander komt centraal op het middenveld Fred vervangen.

76' tweede helft, minuut 76. City komt nog eens piepen in de buurt van De Gea. Cancelo ziet zijn schot geblokt en Gündogan bereikt niemand in de zestien, waarna De Bruyne het maar probeert op een afvallende bal. Hij schampt het leer, waardoor het schot nergens op lijkt. . City komt nog eens piepen in de buurt van De Gea. Cancelo ziet zijn schot geblokt en Gündogan bereikt niemand in de zestien, waarna De Bruyne het maar probeert op een afvallende bal. Hij schampt het leer, waardoor het schot nergens op lijkt.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Manchester United, Alex Telles erin, Luke Shaw eruit wissel Luke Shaw Alex Telles

73' tweede helft, minuut 73. Shaw, die daarnet onzacht in aanraking kwam met de grasmat, kan niet meer voort. Alex Telles komt hem vervangen. Nog een kleine twintig minuten te gaan. . Shaw, die daarnet onzacht in aanraking kwam met de grasmat, kan niet meer voort. Alex Telles komt hem vervangen. Nog een kleine twintig minuten te gaan.

68' tweede helft, minuut 68. Opnieuw kan Gündogan vanop links voor gevaar zorgen. Dit keer schiet hij zelf, maar zijn schot landt in het zijnet. Ondertussen is Rashford de onopvallende Greenwood komen vervangen. Kan hij nog iets forceren voor The Red Devils? . Opnieuw kan Gündogan vanop links voor gevaar zorgen. Dit keer schiet hij zelf, maar zijn schot landt in het zijnet. Ondertussen is Rashford de onopvallende Greenwood komen vervangen. Kan hij nog iets forceren voor The Red Devils?

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Manchester United, Marcus Rashford erin, Mason Greenwood eruit wissel Mason Greenwood Marcus Rashford

64' tweede helft, minuut 64. We zijn voorbij het uur en de United-opflakkering lijkt alweer uitgedoofd. City heeft de bal en controleert. Bij United zien we Marcus Rashford klaarstaan voor een invalbeurt. . We zijn voorbij het uur en de United-opflakkering lijkt alweer uitgedoofd. City heeft de bal en controleert. Bij United zien we Marcus Rashford klaarstaan voor een invalbeurt.

59' tweede helft, minuut 59. United oogt beter dan voor de rust, maar het blijft wachten op kansen voor de thuisploeg. Greenwood creëert zich wat ruimte voor een schot, maar de opportunistische knal rolt ver naast. . United oogt beter dan voor de rust, maar het blijft wachten op kansen voor de thuisploeg. Greenwood creëert zich wat ruimte voor een schot, maar de opportunistische knal rolt ver naast.

58' tweede helft, minuut 58. Ronaldo pakt uit met een leuke dribbel, maar zijn landgenoot Bernardo Silva ziet er de fun niet echt van in. Hij maait de United-spits neer en krijgt geel onder de neus geduwd. . Ronaldo pakt uit met een leuke dribbel, maar zijn landgenoot Bernardo Silva ziet er de fun niet echt van in. Hij maait de United-spits neer en krijgt geel onder de neus geduwd.