Indrukwekkend Chelsea, met uitblinker Mount, droogt Norwich met 7-0 af

De leider tegen de laatste in de Premier League: dan kan je al eens een monsterscore verwachten.



Maar 7-0 was wel een erg pijnlijk eindresultaat voor Norwich.

Mason Mount opende al na 8 minuten de score en zou in de slotminuten van de wedstrijd zelfs nog zijn hattrick vervolledigen. Hij is de eerste Chelsea-speler die daarin slaagde op Stamford Bridge sinds Eden Hazard in september 2018.

Tussendoor zorgden Hudson-Odoi, James, Chilwell en eigen doelpunt van Aarons voor een doelpuntenrijke middag. En dat zónder de geblesseerde Romelu Lukaku...