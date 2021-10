VIDEO: Jubileumgoal Sadio Mané helpt Liverpool aan forfaitscore tegen Watford

Uitgerekend Mo Salah, die al in de club van 100 zit, schotelde spitsbroeder Mané al na 9 minuten zijn jubileumgoal voor met een heerlijke pass.

De Senegalees is na Didier Drogba en Mo Salah de derde Afrikaan die 100 goals kan scoren in de Premier League. Opvallend: van zijn 100 goals in Engeland scoorde Mané er geen enkele vanaf de strafschopstip.

Het openingsdoelpunt van Mané leidde een overtuigende zege in voor Liverpool, dat Watford volledig wegspeelde. Een hattrick van Roberto Firmino en een prachtgoal van Salah zorgden voor de forfaitscore.

Liverpool, dat weer als vanouds flitst, komt voorlopig alleen aan de leiding in de Premier League. Chelsea kan vanavond de kroon weer overnemen tegen promovendus Brentford.