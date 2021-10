De Bruyne pikt doelpunt mee in generale repetitie voor Club Brugge

Manchester City trekt met een zege in de achterzak naar Club Brugge. Een zakelijke overwinning tegen Burnley, waarin Kevin De Bruyne een doelpuntje meepikte.

City zal aanvallend toch scherper moeten zijn tegen Club Brugge. Mahrez wil Sterling nog aanspelen, maar was beter voor eigen succes gegaan.

Bernardo Silva heeft ruimte in het strafschopgebied, maar probeert zich onbegrijpelijk nog eens vrij te kappen. Hij mist zo een kans op een tweede treffer.

86'

tweede helft, minuut 86. De Bruyne naar de kant. Kevin De Bruyne krijgt een applausvervanging. Fernandinho komt in zijn plaats. De Rode Duivel had het moeilijk om City op sleeptouw te nemen, maar was uiteindelijk wel beslissend. .