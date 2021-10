Benteke maakt zijn eerste van het seizoen, Arsenal redt punt in 95e minuut

Arsenal geraakte de voorbije weken maar moeilijk weg uit het rechterrijtje. Een zege tegen Crystal Palace was dan ook een must. De snelle treffer van Aubameyang was welgekomen.

Crystal Palace, gecoacht door Arsenal-legende Patrick Vieira, deed het zeker niet onaardig. Balverlies van Partey lag aan de basis van de gelijkmaker van Benteke, die het overigens wel fraai afmaakte.

Na de rust was met Sambi Lokonga een tweede Rode Duivel het veld opgekomen, maar ook hij liet zich de bal te makkelijk ontfutselen. Palace kon uitbreken en Odsonne Edouard werkte heerlijk af.

Hierna was het alle hens aan dek voor Palace om de zege binnen te halen. Dat leek te lukken, totdat Benteke - die in de slotfase meer verdediger dan aanvaller was - net te laat kwam om na een rommelige fase Lacazette het scoren te beletten.

Een pijnlijke afloop voor Palace, al zal ook Arsenal niet tevreden zijn met slechts een punt.