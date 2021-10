Chelsea krijgt het niet cadeau, maar is (voorlopig) wel leider in de Premier League

Chelsea-trainer Thomas Tuchel had zijn ploeg vertimmerd na de opdracht in de Champions League tegen Juventus. Onder meer Loftus-Cheek, Chalobah en Werner kregen een basisstek. Romelu Lukaku kreeg geen rust en begon naast Werner in de basis.

Chelsea maakte een perfecte start. Na 9 minuten kopte Chalobah acrobatisch de 1-0 binnen aan de tweede paal. Die stand stond lang op het scorebord, tot Ward-Prowse na een uur gelijkmaakte met een penalty.

Chelsea zocht, maar vond niet echt een oplossing. Tot irritatie van trainer Tuchel. Maar Ward-Prowse ging van de held naar anti-held na een aanslag op de benen van Jorginho. Na de rode kaart lukte het wel voor de thuisploeg.

Werner scoorde de belangrijke 2-1 en Chilwell zorgde zelfs nog voor 3-1. Zo zetten de Londenaars Liverpool en Manchester City onder druk. Zij spelen morgen de topper om de leidersplaats. Als er geen winnaar uit de bus komt, is Chelsea na dit weekend de enige leider in Engeland.