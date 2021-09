Aston Villa smeert ManU eerste nederlaag aan, Fernandes mist strafschop

Door de nederlaag van Chelsea tegen Manchester City konden Ole Gunnar Solskjaer en co een uitstekende zaak doen in het klassement. Bij een zege tegen Aston Villa zouden de "Mancunians" zelfs op kop van het klassement staan.



Cristiano Ronaldo en co gingen dan ook naarstig op zoek naar de voorsprong en sprokkelden de ene na de andere kans bij elkaar. Alleen scoren, lukte vanmiddag niet. Anders dan normaal was Cristiano Ronaldo niet zijn efficiënte zelve.



De tactiek van Aston Villa was dan weer om alles goed dicht te houden en te rekenen op de tegenaanval. Daar slaagden ze ook goed in.



Sterker nog: met nog enkele minuten te gaan kwamen de bezoekers op voorsprong. In de 88e minuut kopte Kortney Hause een hoekschop fraai binnen.



De 3 punten konden mee op de bus, maar Manchester United kreeg wel nog de ultieme kans op de gelijkmaker. Het leer belandde tegen de arm van Hause en de bal ging op de stip.



Een kolfje naar de hand van Bruno Fernandes denk je dan, maar de Portugese specialist trapte de strafschop hoog over. Hij kon het nauwelijks zelf geloven.



Manchester United verliest na 6 speeldagen voor het eerst in de Premier League.