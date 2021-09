Tottenham druipt af na pijnlijk verlies in Londense derby bij Arsenal

Arsenal was in de eerste helft scherper en hongeriger dan een lusteloos Tottenham en dat was ook te zien op het scorebord. Smith Rowe, Aubameyang en Saka drukten het overwicht op het veld ook uit in de stand: 3-0.

Na de rust was er meer weerwerk van Tottenham. Dat leverde de 3-1 op van Son, maar meer zat er niet in. Sambi Lokonga mocht in de slotfase invallen en genieten van de sfeer in het Emirates Stadium.

Na drie nederlagen zonder goals om het seizoen mee te starten heeft Arsenal het helemaal omgedraaid. Dankzij een 9 op 9 springt Arsenal zowaar over Tottenham naar plaats 10. Het optimisme bij Tottenham is verdwenen na de derde opeenvolgende nederlaag in een stadsderby.