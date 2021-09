Londen kleurt blauw: Chelsea walst over Tottenham in doelpuntenrijke 2e helft

Ook Tuchel was niet tevreden en herschikte de kaarten in de tweede helft. Vreemd genoeg moest Mount plaatsruimen voor de meer verdedigende Kanté. Niet meteen een keuze voor het offensief, maar lang wachten op "het grote gelijk van Tuchel" was niet aan de orde.

De Londense derby Tottenham-Chelsea had niet meteen spektakel in pacht. Chelsea liet zich eerst nog verrassen door een furieuze start van hun stadsrivaal, maar de stilte na het stormachtige begin was oorverdovend.

Het grote gelijk van Tuchel

Na vijf minuten haalde Marco Alonso zijn penseel boven op een hoekschop. De Spanjaard schilderde het leer op het hoofd van ouderdomsdeken Thiago Silva (36). Die bewees dat er nog geen verval zit op zijn gewrichten en knikte de bal staalhard binnen.





Niet veel later was het Kanté zelf die de kroon nog op zijn uitstekende invalsbeurt mocht zetten. Zijn schot uit de tweede lijn hobbelde via verdediger Dier over de doellijn.



De ban was na 10 minuten volledig gebroken bij Tottenham. Tot groot jolijt van het uitpubliek. Bij elke baltoets van The Blues rolde er dan ook gejuich van de tribune. De decibels bereikten in de 93e minuut nog een serieuze piek ...

Geïnspireerd door Silva, zijn vriend in de verdediging, vond ook Rüdiger nog eens de weg naar het doel. Chelsea laat Tottenham zo achter met een 3-0-dreun en schuift naast Liverpool op naar de koppositie in de Premier League.