Ook Manchester City dankt Portugese connectie, De Bruyne niet van de bank

Cristiano Ronaldo leek tijdens die dolle transferdag van enkele weken geleden op weg naar Manchester City, maar hij trok toch naar de vertrouwde omgeving in Manchester.



Geen nood, want bij City spreken ze ook Portugees. Bernardo Silva bezegelde op het uur het lot van Youri Tielemans en Timothy Castagne, die met Kevin De Bruyne hun maatje van bij de Rode Duivels niet op het veld in de ogen keken.

City springt naar de top van het klassement, waar het de eerste achtervolger is van United. Het volgt met Tottenham op 1 punt van de stadsgenoot.