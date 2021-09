Romelu Lukaku zet Stamford Bridge twee keer in vuur en vlam

Lukaku laat thuisfans al snel kirren van de pret

Chelsea begon meteen scherp aan het thuisdebuut van Lukaku. Rudiger verlengde een scherp aangesneden hoekschop richting het doel van Steer, maar zag zijn kopbal in extremis nog van de lijn gehaald worden door Konsa.



De vlam zat meteen in de pan en op het kwartier had Chelsea dan toch zijn openingstreffer beet. Na een snelle tegenprik stormde Lukaku alleen op doel af. De Belgische goaltjesdief stuurde Tuanzebe rustig om boterkoeken om de 1-0 vervolgens koeltjes binnen te schuiven.



Ondanks de snelle tegentreffer was Villa niet van slag. De bezoekers gingen op zoek naar de gelijkmaker en vonden die bijna al meteen via Watkins. De Engelse spits omspeelde de uitgekomen Mendy, maar mikte vervolgens nog op de glijdende Thiago Silva.



Meteen het startsein voor een halfuurtje eenrichtingsvoetbal. Villa nam Chelsea helemaal bij het nekvel, maar stuitte keer op keer op een sterke Mendy. Tegen de gang van het spel in doken de Blues met een voorsprong de rust in.