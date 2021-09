Tottenham Hotspur-Watford

Fase per fase

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+4' Gele kaart voor Dennis van Watford tijdens tweede helft, minuut 94 Dennis Watford

90+4' Dennis (Watford) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Moura (Tottenham Hotspur). tweede helft, minuut 94.

90+3' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 93.

90+3' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 93.

90+1' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Ismaïla Sarr (Watford) stond buitenspel. tweede helft, minuut 91.

90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91.

90' Tom Cleverley (Watford) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Hugo Lloris (Tottenham Hotspur). tweede helft, minuut 90.

89' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Harry Kane (Tottenham Hotspur) stond buitenspel. tweede helft, minuut 89.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Bryan Gil erin, Son Heung-Min eruit wissel Son Heung-Min Bryan Gil

87' Dennis (Watford) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur). tweede helft, minuut 87.

85' Gele kaart voor Oliver Skipp van Tottenham Hotspur tijdens tweede helft, minuut 85 Oliver Skipp Tottenham Hotspur

85' Watford krijgt een vrije trap. Oliver Skipp (Tottenham Hotspur) haalde Ismaïla Sarr onderuit. tweede helft, minuut 85.

84' Redding van Daniel Bachmann (Watford), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 84.

84' Harry Kane (Tottenham Hotspur) haalt uit met zijn rechter... tweede helft, minuut 84.

84' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Son Heung-Min (Tottenham Hotspur), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 84.

83' Dennis (Watford) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur). tweede helft, minuut 83.

82' Juraj Kucka (Watford) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Oliver Skipp (Tottenham Hotspur). tweede helft, minuut 82.

81' Tom Cleverley neemt de hoekschop voor Watford. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 81. Tom Cleverley neemt de hoekschop voor Watford. Hij dropt de bal centraal voor doel.