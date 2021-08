Manchester City verkoopt Arsenal stevige dreun met nieuwe vijfklapper

Arsenal met schaamrood op de wangen in Etihad

Tot overmaat van ramp vloog kaartenverzamelaar Xhaka met twee voeten vooruit in op de Spaanse spits Ferran Torres. Het zware verdict kleurde rood. Met een elftal is het al moeilijk om het radarwerk van Guardiola te ontmantelen. Met een tiental leek het onbegonnen werk voor pupil Arteta.

91% (!) balbezit voor Manchester City in de 2e helft

Manchester City pikte de draad van de eerste helft na de rust weer op waar het die had laten liggen. De overmacht van de hemelsblauwe machine werd vertaald in 91% balbezit in de tweede helft. Genoeg tijd om weer jacht te maken op een nieuwe vijfklapper...

En zo geschiedde, na een afstandsschot van Rodri en het tweede doelpunt van Ferran Torres sloten de Citizens hun competitiewedstrijd voor de tweede keer op rij met een 5-0-eindstand af. Bij het laatste doelpunt vierden enkele Arsenalfans zelfs laconiek mee met hun rivalen.

De Gunners moesten winnen in het Etihad Stadium, maar stapten in diepe crisis de bus weer op. Manchester City lijkt na de valse noot in de openingswedstrijd tegen Tottenham, opnieuw de hoogste noot in Engeland te zingen.