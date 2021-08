Puntje smaakt zoet voor Chelsea, dat Liverpool met man minder kan afhouden

Romelu Lukaku vergat bijna te knielen voor de aftrap van de topper tegen Liverpool, zo gretig was de Rode Duivel om opnieuw zijn stempel te drukken. Maar ook bij Liverpool was de honger groot: de thuisploeg begon met een verschroeiend tempo aan de wedstrijd.

Het leverde een spektakelrijke openingsfase op, waarbij vooral Liverpool baas was. Toch viel het openingsdoelpunt na 20 minuten aan de overzijde. Kai Havertz kopte een hoekschop over doelman Alisson, zijn eerste goal sinds zijn beslissende treffer in de Champions League-finale.

Het doelpunt gaf Chelsea vleugels, want plots waren The Blues een pak gevaarlijker. Alleen werden de kansen niet altijd goed uitgespeeld: Mason Mount had zijn oogkleppen op en was ploegmaats Lukaku en Havertz vergeten.

Het zou Chelsea zuur opbreken in het slot van de eerste helft. In een doldwaze fase ging een poging van Liverpool eerst op de lat en bij de herkansing gebruikte Reece James zijn arm om een doelpunt te voorkomen. Rood en strafschop voor Liverpool, een kans die Salah niet liet liggen.