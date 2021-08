Kranig Southampton houdt Manchester United onder de knoet

Vorige week maakte Manchester United op de openingsspeeldag meteen duidelijk dat het dit seizoen menens is voor The Red Devils. Leeds mocht het aan den lijve ondervinden en kreeg 5 klappen om de oren.

Op bezoek in Southampton mocht United op zoek gaan naar een 6 op 6, maar even vlot als vorige week liep het niet. Na een halfuur stonden de bezoekers al op achterstand, na een owngoal van Fred.

United had wat recht te zetten en bracht na de rust de spanning terug. Mason Greenwood, nog altijd maar 19 jaar, bracht de bordjes terug in evenwicht. Erop en erover, hoopte men in Manchester, maar het was zowaar Southampton dat nog het dichtst bij de zege zou komen.

Een kwartier voor tijd moest United-doelman De Gea nog zijn tenen uitkuisen bij een goed schot van Armstrong. Verder dan de 1-1 geraakten beide ploegen niet meer. United pakt zo 4 op 6, Southampton pakt zijn eerste punt van het seizoen.