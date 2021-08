VIDEO: Dennis (ex-Club) geeft al na tien minuten zijn visitekaartje af

Emmanuel Dennis ruilde in de zomermercato Club Brugge in voor Watford. Vanmiddag stond de 23-jarige Nigeriaan al in de basis voor de seizoensopener tegen Aston Villa. En het was meteen prijs voor Dennis. Eerst zag hij zijn schot nog afgeblokt, maar in de herneming trapte de spits het leer toch tegen de netten.

Daar bleef het niet bij, want Dennis kreeg ook nog de assist op zijn naam bij de 2-0 van Ismaïla Sarr. Van een geslaagd debuut gesproken.

Dennis is bovendien met zijn doelpunt de 4e Nigeriaanse speler die bij zijn debuut in de Premier League weet te scoren. John Utaka, Peter Odemwingie en Odion Ighalo gingen hem voor.