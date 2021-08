Chelsea legt, zonder Lukaku, Crystal Palace makkelijk over de knie

"Veel geluk aan de jongens, komaan Chelsea." Romelu Lukaku was een aandachtige toeschouwer tijdens de seizoensopener van Chelsea. De kersverse aanwinst zag hoe'The Blues' heer en meester waren in een goedgevuld Stamford Bridge. Dat overwicht resulteerde dan ook in doelpunten.

Marcos Alonso nam de eerste voor zijn rekening door een vrije trap met links heerlijk in doel te krullen. Net voor de rust was Pulisic nog sneller op een 2e bal zodat hij de 2-0 kon binnen tikken. Wedstrijd al gespeeld. Zeker omdat Crystal Palace, met Christian Benteke op de bank, voorin onmondig was en nauwelijks balbezit had.