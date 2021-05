Liverpool wordt nog onverhoopt derde met dank aan Chelsea en Leicester

De opdracht voor Liverpool in de laatste competitiematch was winnen en liefst met een zo groot mogelijk verschil in doelpunten. Voor Belgen was er geen rol weggelegd. Divock Origi zat niet in de selectie van Liverpool en hetzelfde kon gezegd worden bij Crystal Palace over Christian Benteke en Michy Batshuayi.

Het werd uiteindelijk geen moeilijke namiddag voor Liverpool. Mané scoorde voor en na de rust, maar het beste nieuws kwam er uit Leicester en Birmingham. Leicester verloor van Tottenham in de slotfase en Chelsea verloor van Aston Villa.

Zo springt Liverpool nog naar de derde plaats in de stand en werd het seizoen toch nog afgesloten met lachende gezichten op Anfield.