Leicester moet tevreden zijn met Europa League, Tottenham haalt Conference League

Chelsea, Leicester en Liverpool vochten op de laatste speeldag nog om twee tickets voor de Champions League. Leicester en Liverpool begonnen aan de slotspeeldag met evenveel punten (66), maar Liverpool had een beter doelpuntensaldo.

Door te verliezen van Chelsea op de voorlaatste speeldag had Leicester zijn derde plaats afgestaan, maar in theorie had het zijn lot nog in eigen handen als het beter deed dan Liverpool (in punten of in doelpuntensaldo). Tielemans en Castagne begonnen in de basis, Praet bleef de hele match op de bank.

Een andere Belg, Toby Alderweireld, veroorzaakte al vroeg een penalty. Dat vond de VAR. Vardy twijfelde niet en maakte de 1-0. Nog voor de rust maakte Kane gelijk (zie video).

Na de rust zorgde Vardy opnieuw met een penalty voor een 2-1-voorsprong, maar langzaam ging het licht uit bij de thuisploeg. Doelman Schmeicel maakte een owngoal en Bale zorgde met twee late goals voor een belangrijke zege voor Tottenham.

Tottenham blijft rivaal Arsenal voor in de strijd om plaats zeven en speelt volgend seizoen Europa League. Leicester trekt naar de Europa League.