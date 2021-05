Liverpool komt eindelijk weer op CL-plaats terecht, spanning troef

Liverpool staat voor het eerst sinds februari op een plaats die recht geeft op Champions League-voetbal. De kampioen van vorig seizoen pakte 12 op 12 dankzij een 0-3 op Burnley en wipt nu over Leicester, dat gisteren verloor van Chelsea, naar plaats 4. Chelsea is 3e met 67 punten, Liverpool en Leicester tellen er elk 66. Er is nog 1 speeldag.