Harry Kane houdt Tottenham in de race voor de Europese tickets

Na de nederlaag van vorige week tegen Leeds lag er veel druk op de schouders van de spelers van Tottenham. Zoals zo vaak was het Harry Kane die de weg wees.

De aanvaller glipte door de buitenspelval en werkte beheerst af voor zijn 22e goal in de Premier League dit seizoen. In de tweede helft besliste Pierre-Emile Højbjerg de wedstrijd, hij stond op de juiste plaats nadat het schot van Bale werd afgeweerd.

Bij Tottenham toonde Dele Alli, onder José Mourinho op een zijspoor geraakt, weer flitsen van zijn klasse. "We zijn niet blij met de positie die we nu bekleden, maar dat hebben we enkel aan onszelf te wijten", zei Dele Alli. Tottenham staat nu op plaats 6, genoeg voor een ticket voor de Europa League.