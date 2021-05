Christian Benteke vindt voor derde match op een rij de weg naar doel

Bekijk de kopbalgoal van Christian Benteke:

Crystal Palace houdt de 3 punten thuis tegen Aston Villa

Voor Crystal Palace en Aston Villa staat er niets meer op het spel in de Premier League, maar beide teams maakten er wel een aangenaam kijkstuk van. Net na het halfuur klom Benteke hoog om de voorzet van Mitchell in doel te koppen.

Met zijn derde goal in evenveel wedstrijden (9e in totaal in Premier League) veegde de Belgische spits de 0-1 van McGinn uit. Toch ging Crystal Palace rusten met een achterstand, dankzij een goal van El Ghazi: 1-2.

Na de rust ging de thuisploeg nog op en over Aston Villa. Benteke kwam twee keer dicht bij de gelijkmaker, maar telkens lag de keeper van Aston Villa (met een beetje hulp van de lat) in de weg.

Het was slechts uitstel, want in het slotkwartier lukte het wel voor Crystal Palace. Zaha maakte gelijk en verdediger Mitchell, voor de rust al goed voor de assist voor Benteke, hield de 3 punten thuis met zijn eerste competitiegoal.