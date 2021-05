Hattrick-held Gareth Bale is de matchwinnaar voor Tottenham

Tottenham moet nog vol aan de bak om eventueel nog in aanmerking te komen voor een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Tegen Sheffield United was het alvast bij de les.

Na het halfuur opende Gareth Bale de score met een slimme tik. De door Real Madrid uitgeleende Welshman maakte er na de rust bijna een onemanshow van.

Met een knal in de bovenhoek en een schuiver maakte Bale zijn hattrick vol. De 2-0 was zijn 50e goal in de Premier League. Son maakte er op zijn gekende wijze nog 4-0 van.