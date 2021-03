VIDEO: Arsenal haalt 3-0-achterstand op tegen West Ham dankzij 2 owngoals

Niet Tottenham of Arsenal, maar wel West Ham is dit seizoen een van de Londense ploegen, naast stadsgenoot Chelsea, die zich mengen in de strijd om de Champions League-tickets.

Tegen Arsenal, dat dit seizoen in de middenmoot bengelt, konden de Hammers opnieuw een goede zaak doen met het oog op het kampioenenbal. Na een halfuur leek west Ham zijn schaapjes zelfs al op het droge te hebben.



Doelpunten van Jesse Lingard, Jarrod Bowen en draaischijf Tomas Soucek zorgden al snel voor een 3-0-voorsprong, maar niet veel later zorgde Lacazette opnieuw voor hoop bij Arsenal. Hij knalde via de voet van Soucek de 3-1 staalhard binnen, al kwam het (eigen)doelpunt wel op naam van de Tsjech.

In de tweede helft acteerde Arsenal opnieuw inspiratieloos, maar op het uur schonk Craig Dawson met een tweede owngoal van West Ham de bezoekers de aansluitingstreffer. In een prangend slot vervolledigde Alexandre Lacazette de remonte voor de "Gunners".

Met elk een puntje schieten West Ham en Arsenal alletwee niet veel op. De thuisploeg blijft op plek 5 hangen, op 2 punten van Chelsea. Arsenal staat teleurstellend 9e in de stand.