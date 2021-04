Late penalty van Son schenkt Tottenham meteen 1ste zege in post-Mourinho-tijdperk

Ibrahima Diallo (Southampton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sergio Reguilón (Tottenham Hotspur).

Ibrahima Diallo (Southampton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sergio Reguilón (Tottenham Hotspur). tweede helft, minuut 94.

Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Stuart Armstrong (Southampton).

Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Stuart Armstrong (Southampton). tweede helft, minuut 93.

90+2'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Son Heung-Min (Tottenham Hotspur), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 92.