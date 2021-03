Man. City weet weer wat verliezen is: uitgerekend stadsgenoot United komt winnen in het Etihad

Fernandes bezorgt United droomstart vanaf de stip

Zonder echt gevaarlijk te zijn had United de wedstrijd toch onder controle. Maar op slag van rust stond de gelijkmaker dan toch bijna op het bord. De Bruyne bediende Mahrez in de zestien, maar de Algerijn schoot de bal met zijn mindere rechter net voorlangs. Een gevleide voorsprong aan de rust voor United.

De Manchester-derby was nog niet goed en wel begonnen of de bal ging al op de stip. Martial drong de zestien binnen en werd vervolgens knullig neergehaald door Gabriel Jesus. Spek voor de bek van Bruno Fernandes, die het cadeautje met veel plezier uitpakte. 0-1 en City meteen op achtervolgen aangewezen.

Rodri mikt gelijkmaker op de lat, Shaw bezegelt lot City

Ook in de 2e helft trok City het laken meteen stevig naar zich toe. Jesus legde de bal goed terug op Rodri, maar die zag zijn schot uiteenspatten op de lat. Geen gelijkmaker voor de thuisploeg en niet veel later was het aan de overkant wel prijs.

Na een snelle uitworp van Henderson zette Shaw de actie zelf op. De linksachter kreeg de bal na een één-tweetje met Rashford terug in de zestien en schoot de 0-2 door de benen van Rodri voorbij Ederson in doel. Alle alarmbellen gingen af in het Etihad Stadium.

City beet zijn tanden stuk op het stevige United-blok en mocht zelfs nog van geluk spreken dat Martial oog in oog met Ederson de 0-3 liet liggen. 10 minuten voor tijd leek Sterling City dan toch nog een levenslijn te geven, maar de aanvaller schoot onbegrijpelijk naast de bal.

United wint met 0-2 op het veld van stadsrivaal City en stopt zo een zegereeks van 21 opeenvolgende overwinningen. Dankzij de derbywinst springen de manschappen van Solskjaer opnieuw naar de 2e plek in de stand.