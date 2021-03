Chelsea drukt Champions League-hoop van Everton (een beetje) de kop in

Everton heeft de jongste weken een stevige uitreputatie opgebouwd, maar tegen Chelsea was daar niets van te merken.

De thuisploeg had voortdurend controle over de match, de bezoekers kwamen aanvallend niet in het stuk voor.

Het kwaliteitsverschil werd vertaald in een owngoal van Godfrey en een penaltydoelpunt van Jorginho.





Chelsea hield nog maar eens de nul en staat nu steviger op de 4e plaats.

Everton zal zijn hoge Europese ambities wellicht wat moeten bijstellen. In de stand volgt het op 4 punten van Chelsea, al heeft het één match minder op de teller.