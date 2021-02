VIDEO: Manchester City blijft maar winnen dankzij zijn twee centrale verdedigers

Na 13 opeenvolgende overwinningen in de competitie lijkt Manchester City autoritair op weg naar de landstitel.

Tegen West Ham United zat de boel lang op slot. Pas na een halfuur spelen vond Kevin De Bruyne Ruben Dias aan de tweede paal: 1-0.

De bezoekers, knap vierde in de Premier League, hadden een antwoord in huis. Antonio maakte vlak voor de rust gelijk na een snelle tegenstoot. Niet veel eerder had hij ookal de paal geraakt met een knap schot uit de draai.

In de tweede helft bleef City baas, zonder echt gevaarlijk te zijn. Twintig minuten voor tijd kreeg Riyad Mahrez te veel tijd in de zestien. Hij vond John Stones in de zestien en die duwde de winnende treffer netjes tegen de touwen want een antwoord van de bezoekers kwam er niet meer.

De zegereeks van City staat zo op 20 overwinningen. Wie stopt deze machine nog af?