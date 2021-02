39 op 39: Manchester City, nu ook mét De Bruyne, wint ook tegen Arsenal

City blies Arsenal helemaal weg in de openingsfase. Sterling kreeg een kans na minder dan een minuut, maar dat hij zich verslikte in zijn controle was geen probleem. Enkele seconden later scoorde hij wel met het hoofd na een perfecte voorzet van Mahrez (zie video).

Arsenal kwam er een kwartier totaal niet aan te pas. City had bijna 80 procent balbezit in die fase. De terugkerende Kevin De Bruyne speelde alsof hij nooit was weggeweest. Hij strooide met subtiele doorsteekpasses. In de 63 minuten dat hij speelde creëerde De Bruyne meer kansen dan wie ook bij City voor zijn wissel (drie in totaal).

In een meer opgaande tweede helft scoorde De Bruyne ook bijna. Hij probeerde het met een lobje over doelman Leno en was zichtbaar teleurgesteld in zichzelf dat hij de bal net naast plaatste.

Aan de stand veranderde niets meer. City was tevreden met de kleine voorsprong. Arsenal deed beter mee, maar was offensief te onmondig tegen de solide defensie van City. In de stand behoudt City met zekerheid een voorsprong van 10 punten op de nummer twee.