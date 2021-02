Spitsbroers Christian Benteke en Michy Batshuayi overtuigen niet tegen Burnley

Benteke (3) en Batshuayi (1) scoorden dit seizoen samen amper 4 goals in de Premier League. Tegen Burnley kregen de twee Rode Duivels voor het eerst dit seizoen samen een kans in de competitie. Een succes werd het niet, ze werden allebei gewisseld in de tweede helft.

De wedstrijd zelf zat er eigenlijk na 10 minuten al op na vroege goals van Gudmundsson en Rodriguez. Meteen na de rust maakte Lowton er met een pareltje (zie: video hieronder) 0-3 van.

Burnley kruipt zo een beetje weg uit de gevarenzone. Het heeft nu 26 punten, dat zijn er amper 3 minder dan Crystal Palace.