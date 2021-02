Brighton is ook tegen Aston Villa "koning van het gelijkspel"

Brighton was tegen Aston Villa de hele match heer en meester en er was maar 1 man verantwoordelijk voor het feit dat de 0-0 op het scorebord bleef. Emiliano Martinez, de Argentijnse keeper van Aston Villa, was de man van de match.

In het begin van de match hield Martinez Leandro Trossard en Daniel Burn van de openingsgoal. En ook de na de pauze eiste de doelman van de bezoekers de hoofdrol op.

Offensief stelde Aston Villa weinig voor, ook Grealish kon niets forceren. In de slotminuut kreeg Trossard nog een ultieme kans op de 1-0, maar zijn vrije trap strandde in de muur en Martinez ging goed plat op zijn rebound.