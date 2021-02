VIDEO: Mathew Ryan moet zich na anderhalve minuut al omdraaien bij Arsenal

Het eerste fluitsignaal was nauwelijks gedoofd of Mathew Ryan moest zich al omdraaien. De Australische goalie kon er weinig aan doen. Een afgeweken schot van Ollie Watkins verdween voorbij hem in doel.

Ryan verving de geschorste Leno in het doel van Arsenal. Exact 74 seconden was de wedstrijd aan de gang.

Aan de andere kant van het terrein pakte ex-Arsenal-doelman Martinez uit met een prima parade op een vrije trap van Xhaka.

Arsenal leed zijn 2e nederlaag op een rij en staat nu 10e in de Premier League. Dinsdag was het kopje-onder gegaan bij Wolverhampton (2-1).