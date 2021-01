Belgen van Leicester City gaan thuis onderuit tegen Leeds United

Brendan Rodgers bracht Timothy Castagne en Youri Tielemans aan de aftrap tegen Leeds. Leicester begon goed aan de wedstrijd, met een vroege goal van Harvey Barnes.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong, want nog geen 2 minuten later trilden de netten van Kasper Smeichel. Op aangeven van Patrick Bamford bracht Stuart Dallas de wedstrijd in evenwicht.

Patrick Bamford zette in de tweede helft zijn show voort. De spits van Leeds knalde met zijn linker een pegel voorbij Smeichel. Hij bekroonde zijn wedstrijd met nog een assist, ditmaal voor Jack Harrison.

Leicester City mist zo de kans om over Manchester United te wippen in de top van het klassement. Leicester staat voorlopig 3e in de Premier League met 39 punten.