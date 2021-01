Chelsea van Tuchel bijt zijn tanden stuk op Wolverhampton

Thomas Tuchel werd pas gisteren voorgesteld bij Chelsea, maar vandaag zat hij al op de bank. Hij zorgde meteen voor wat controverse door Mount en James, toch 2 basisspelers onder Lampard, naar de bank te verwijzen.

Voorin kregen Giroud en Hudson-Odoi dan weer de voorkeur op Abraham en Werner, nochtans een landgenoot van Tuchel.

Bij Wolverhampton waren ze maar met 1 plan naar Londen getrokken: fel verdedigen en zo een punt binnenhalen. Het gaat de Wolves sinds de blessure van aanvaller Jimenez immers niet goed af.

Maar dat verdedigen ging Wolverhampton vanavond wel goed af. Aanvoerder Coady ging voorop in de strijd en ook Dendoncker deed regelmatig zijn duit in het zakje. Chelsea had bijna voortdurend de bal, maar grote kansen waren schaars.

De beste kans werd voor helemaal op het einde gespaard. Havertz kon op een hoekschop onbedreigd koppen. Nieuwkomer Willian José was de held voor Wolves met een redding voor de lijn.