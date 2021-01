De Bruyne levert 100e assist af, Palace is gewillig slachtoffer voor City

Roy Hodgson gokte met een defensieve opstelling bij Crystal Palace, zonder Zaha maar ook zonder de Belgen Benteke en Batshuayi. Hierdoor kregen we nog meer het verwachte eenrichtingsvoetbal.

Het was voor City een klein halfuurtje schaken met de pionnen, tot Kevin De Bruyne met een heerlijk buitenkantje (zijn 100e assist voor de club) John Stones vond. De Engelsman is dit seizoen weer helemaal gerehabiliteerd na een schimmige periode. Dat onderstreepte hij opnieuw met ook nog een 2e goal. Het was van het WK in Rusland geleden dat hem dat nog eens gelukt was in één match.

Gündogan, nog zo'n speler die weer helemaal is opgeleefd, pikte ook weer een goaltje mee en de zoekende Sterling zette de kers op de taart met een knappe vrijschop. De Bruyne was toen al wijselijk rust gegund. Woensdag wacht er al weer een nieuwe opdracht, thuis tegen Aston Villa.