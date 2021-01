Chelsea kruipt dankzij Mount een beetje uit de put

Chelsea kon een opsteker gebruiken na enkele wisselvallige weken en na rood van Robinson kort voor de pauze leek het gewenste duwtje in de rug uitgedeeld.

Dat was slechts schijn, want de bezoekers leken weer op puntenverlies af te stevenen. Tot Mason Mount een kwartiertje voor tijd de verlosser met dienst was.

Na 1 op 9 knoopt Chelsea weer aan met een driepunter. In de stand brengt hen dat voorlopig op de 7e plaats.