Chelsea sluit 2020 met gemengde gevoelens af na gelijkspel tegen Aston Villa

De Londense derby tegen Arsenal had Chelsea een stevige kater opgeleverd: het raakte niet alleen nog verder achterop in de titelstrijd, maar had vooral een schabouwelijke prestatie afgeleverd.

Frank Lampard liet zes spelers eens nadenken over hun vormpeil. Timo Werner, al even kop van Jut bij de fans, moest plaats ruimen voor Olivier Giroud. De Franse spits greep de kans met een rake kopbal na een halfuur.

Maar een mooi eindejaarsgeschenk werd het niet voor Lampard. Anwar El Ghazi, die in tegenstelling tot de Chelsea-spitsen wel in vorm is, scoorde na de pauze zijn 5e doelpunt in 5 matchen.

Kansen op de winnende treffer waren er wel, maar Chelsea en Aston Villa moesten uiteindelijk de buit delen. Een goal van Azpilicueta werd afgekeurd voor buitenspel, McGinn raakte de Londense deklat.