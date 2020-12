VIDEO: Liverpool schiet zichzelf pijnlijk in eigen voet tegen West Brom

2.000 Liverpool-fans mochten als kerstcadeau aanwezig zijn op Anfield, maar een echt geschenk was dat niet. De eerste helft deed pijn aan de ogen. De grote verantwoordelijke daarvoor was Sam Allardyce, die pas voor de tweede keer op de bank zat als nieuwe trainer van West Bromwich dit seizoen.

Hij gaf zijn ploeg de opdracht om Liverpool met 10 veldspelers rond het eigen strafschopgebied op te wachten. Er zat geen enkele aanvallende intentie in het spel van de bezoekers. Enkele cijfers om dat te bewijzen.

Liverpool had in de eerste helft 82 procent balbezit, aanvoerder Henderson verstuurde 85 geslaagde passes, bijna dubbel zoveel als de hele ploeg van West Brom (48) en de verdeling van het aantal schoten op doel was 10-1.

Gelukkig voor de aanwezige fans kon Liverpool rekenen op Mané, die als enige een gaatje vond in de dubbele defensieve muur (zie video). Met Salah, Mané en Alexander-Arnold had de thuisploeg nog kansen om verder uit te lopen.

Dat Liverpool dat niet deed, brak hem zuur op. In de tweede helft speelde de thuisploeg lusteloos en traag. West Bromwich toonde wel vechtlust en eindelijk aanvallende impulsen. Het kerstcadeau volgde in de slotfase toen verdediger Ajayi na een corner scoorde met het hoofd (zie video).



Liverpool speelt woensdag zijn laatste match van 2020 op het veld van Newcastle. Met een zege sluit de ploeg van Jürgen Klopp het jaar nog af als leider in de Premier League.