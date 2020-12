Manchester United geeft tot 2 keer toe voorsprong weg tegen Leicester

Manchester United had zijn laatste 14 uitmatchen gewonnen over alle competities heen. Het was dan ook geen verrassing dat het tegen Leicester op voorsprong kwam. Rashford werd door de thuisverdediging uit het oog verloren.

Diezelfde Rashford kreeg na de rust de kans om United opnieuw een bonus te geven, nadat Barnes nog voor de rust de 1-1 had gescoord. Schmeichel hield de Engelse international met een sterke hand van de 1-2. Die viel even later wel toen Martial wegglipte, maar de VAR liet dat feestje niet doorgaan.

Het was uiteindelijk de talisman van Manchester United die voor de 1-2 tekende, een doelpunt waar hij zelf zijn hoed voor afnam.

Toch was het niet voldoende om United een 15e uitzege op een rij te bezorgen. De onvermijdelijke Jamie Vardy devieerde (met wat hulp van invaller Tuanzebe) een voorzet vanaf rechts in doel. Het was zijn 40e doelpunt tegen de Grote Zes.