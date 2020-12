Liverpool plukt Eagles van Crystal Palace kaal met 7 doelpunten

Een masterclass in efficiëntie dan maar, en dan ben je bij Liverpool aan het juiste adres. Na een rommelige actie kon Mané toch feilloos afwerken: 0-2. Nog voor de rust deed Firmino de boeken helemaal toe na een counter uit het boekje. Drie schoten tussen de palen, drie doelpunten.

Crystal Palace had wat tijd nodig om te bekomen van de klap, maar stak langzaam aan een teen in het water aan de overzijde. Maar zonder de geschorste Benteke blijkt efficiëntie een probleem bij de Londenaars: vooral Jordan Ayew liet wat mogelijkheden onbenut. Zijn aflegger op Zaha deed pijn aan de ogen.

Als je weet dat Liverpool al elke Premier League-wedstrijd dit seizoen heeft gescoord, kan je maar beter vanaf het eerste fluitsignaal op je hoede zijn. Maar die statistiek had duidelijk het tactische overzicht van Roy Hodgson niet gehaald. Na nog amper 2 minuten kreeg Mané alle tijd om zijn Japanse spitsbroeder Minamino zijn eerste doelpunt voor Liverpool aan te bieden.

Salah durft zelfs niet te vieren bij 0-7

Zou Liverpool wat gas terugnemen na de pauze? Na 7 minuten was het antwoord van Henderson er al met een heerlijke krul in de linkerhoek. Jürgen Klopp mocht langs de zijlijn zijn telraam bovenhalen. Maar Mané, die zowaar een kans op de 0-5 had gemist, mocht niet meer meedoen aan het feestje. De Senegalees leek niet gelukkig bij zijn wissel voor Mo Salah.

Ook Crystal Palace voelde de onweersbui dan al hangen: met een invalbeurt van Salah zal Liverpool niet terugplooien. De Egyptenaar opende zijn wedstrijd meteen met een assist voor Firmino, alweer na een heerlijke counter.

Een invalbeurt van Michy Batshuayi kon de Londenaars niet meer redden van een totale vernedering. De eerredder kwam er niet, een nog grotere afstraffing wel. Mo Salah durfde zelfs niet meer te vieren bij 0-6 en 0-7 (nochtans enig mooi in de winkelhaak).

Wie goed heeft opgelet, kan misschien zelfs een beslissende week hebben gezien in de Engelse titelstrijd. Tottenham raakte vorig weekend niet voorbij Crystal Palace, Liverpool won vervolgens de topper tegen de Spurs en demonstreerde hoe je Crystal Palace wel klein krijgt.