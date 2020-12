Liverpool vergeet bij Fulham afstand te nemen van de concurrentie

Fulham - Liverpool in een notendop:

Niet Liverpool, wel Fulham wervelt voor de rust

Niet de regerende kampioen, maar Fulham kende een blitzstart. Enkele snedige prikken leverden ook kleine kansjes op. In het eerste kwartier moest de terugkerende Allison al twee keer goed ingrijpen. Daarna leek Fulham een duwtje in de rug te krijgen wanneer Cavaleiro werd aangetikt in de zestien. Een strafschop leek in de maak, de VAR legde de beslissing bij de scheids, maar die zag geen graten in de ingreep van Fabinho.

Met een vlotte groepswinst in de Champions League op zak trok Liverpool vol vertrouwen naar het pittoreske Craven Cottage, waar Fulham de rol van gastheer vertolkte. Elders in Londen liet Tottenham al twee punten liggen bij Crystal Palace, waardoor Liverpool zich bij winst alleen leider mocht noemen.

Salah klaart de klus vanop de stip

Na de pauze moest Liverpool uit een ander vaatje tappen en dat had Jürgen Klopp ook door. Verdediger Joel Matip bleef in de kleedkamer en werd vervangen door de vinnige Minamino. Binnen de minuut werden beide doelmannen aan het werk gezet, maar op grote kansen was het wachten tot het uur. Het was Henderson die als eerste een gaatje vond in de witte muur, maar Aréola hield de Liverpool-aanvoerder met een geweldige reflex van de gelijkmaker.

Fulham bokste zelf niet te veel aanvallen meer in elkaar, maar hield al bij al goed stand tegen het aandringen van Liverpool. De bezoekers hadden duidelijk wat hulp nodig om terug in de wedstrijd te komen en die hulp kwam er van invaller Kamara. De Fransman kreeg een vrije trap van Wijnaldum ongelukkig tegen de arm. De bal ging op de stip en dat is een koud kunstje voor Mo Salah, al zat Aréola er nog met een half handje bij.

De thuisdoelman moest zich nog één keer onderscheiden, op een poging van Jones, maar kwam verder niet meer in de problemen. Zo bleef het bij 1-1 op Craven Cottage en daar kon geen van beide ploegen echt tevreden mee zijn. Liverpool laat de kans liggen om alleen leider te worden, Fulham blijft dan wee vlak boven de gevarenzone kamperen.