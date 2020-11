Tielemans en Praet gaan met de billen bloot tegen voorlaatste in de stand

Omdat Tottenham, Chelsea en Liverpool allemaal punten lieten liggen, kon Leicester City met een zege (mee) aan de leiding komen. Met Praet en Tielemans tussen de lijnen werd Fulham aanvankelijk gedomineerd. Met een fraaie volley trof Tielemans de paal en in de rebound schoot Fofana nog op de lat.

Leicester kon die lijn niet doortrekken en Lookman stak op het halfuur na een counter een eerste vinger in de wonde. De Fulham-fans hielden niet veel later hun hart vast toen hun ploeg een penalty mocht trappen. Die gingen de voorbije weken allemaal de mist in, maar Cavaleiro miste deze keer niet.

Brendan Rodgers liet Praet in de kleedkamer na de rust, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Het doelpunt van Barnes kwam dan ook te laat. Aréola hoefde geen mirakles te verrichten om de schade te beperken. Met een 2e zege dit seizoen verlaat Fulham de gevarenzone.