Alderweireld houdt hoofdwonde over aan zege op Burnley

Tottenham heeft de drie punten gepakt op het veld van Burnley en komt zo de top 5 binnen. De ploeg van José Mourinho moest lang wachten op een doelpunt, maar in het slotkwartier trok het duo Kane-Son het team over de streep. Toby Alderweireld had al snel verzorging nodig, maar speelde de partij uit met een verband rond zijn hoofd.